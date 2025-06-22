Вембаньяма сыграл в шахматы с сотней поклонников

21-летний звёздный французский баскетболист Виктор Вембаньяма, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», сыграл в шахматы со 100 поклонниками на встрече после возвращения из китайского храма Шаолинь.

На видеозаписи видно, что многие поклонники испытали трудности со своим ходом или он был сделан неправильно, что смешило Виктора. По итогу он одержал победу, поставив мат.

Вембаньяма провёл в Шаолине 10 дней. Он обрился налысо и жил по всем правилам храма вместе с монахами, соблюдая полностью режим. Он практиковался в кунг-фу и занимался тренировками в преддверии нового сезона. Напомним, во второй части сезона-2024/2025 у Виктора был обнаружен тромбоз правого плеча, из-за чего он был вынужден закончить свои выступления и пройти лечение.