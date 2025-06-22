Видео: сын легенды НБА проявил себя в школьном матче

Американец Азиз Оладжьювон, являющийся сыном двукратного чемпиона и легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Хакима Оладжьювона, сыграл в школьном двустороннем матче.

Сын легенды НБА сыграл в двустороннем матче:

Отметим, что Азиз играет на позиции лёгкого форварда с ростом в 202 см. Сейчас парень выступает в выпускном классе школы, после чего может поступить в университет. Оладжьювон-младший получил приглашения от университетов Цинциннати и Вирджинии.

Напомним, Хаким был выбран под первым номером драфта НБА 1984 года, на котором также присутствовали такие известные игроки, как Майкл Джордан, Чарльз Баркли, Отис Торп, Элвин Робертсон и Джон Стоктон.