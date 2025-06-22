Игрок «Лейкерс» рассказал, что нужно сделать, чтобы клуб добился успеха

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Маркиф Морисс объяснил, почему его команде не надо полностью перестраивать состав, а необходимо сделать лишь некоторые изменения, чтобы достичь успеха.

«Я думаю, что в конечном счёте Лука [Дончич] всё-таки подпишет контракт. На четыре года? На два года? Но, в конечном счёте, думаю, что он останется. Нам нужно внести небольшие изменения в состав. Мы находимся в ситуации, когда Леброну [Джеймсу] осталось, может быть, два года, и он пытается выиграть титул прямо сейчас, поэтому я не думаю, что имеет смысл привлекать кучу новых игроков и менять состав команды.

Считаю, что в этом году мы были очень близки к победе, так что нужны просто небольшие изменения. Вы можете получить значимого игрока, но я не думаю, что стоит менять ключевых игроков, чтобы получить кого-то крупного и испортить команду. На самом деле, чтобы попасть в финал, вам нужен только один суперзвёздный игрок, например, Джокер [Никола Йокич]. Так что я не думаю, что стоит вкладывать в это слишком много усилий. Мы должны вернуться к тем же основным идеям, просто добавить что-то новое и продолжать расти как команда, развиваясь и пытаясь понять, какими будут следующие шаги», — сказал Моррис в эфире программы Get Up на ESPN.