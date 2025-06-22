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Инсайдер ответил, кто реально управляет «Лейкерс» вместо Роба Пелинки

Инсайдер ответил, кто реально управляет «Лейкерс» вместо Роба Пелинки
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Баскетбольный обозреватель и журналист Итан Штраусс высказался о ключевых личностях в руководстве «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Основываясь на беседах со знающими людьми, можно составить рейтинг самых влиятельных лиц, принимающих решения в «Лейкерс»: исполнительный директор по специальным проектам Линда Рэмбис, директор по баскетболу Курт Рэмбис, президент по бизнес-операциям Тим Харрис (который давно был в отношениях с Джини Басс) и генеральный менеджер Роб Пелинка.

Насколько я понимаю, таков порядок, и это без учёта таких факторов, как Леброн Джеймс, Рич Пол и их Klutch Sports. Леброн и Klutch контролируют решения «Лейкерс» по баскетболу, но неясно, как долго продлится эта динамика. Их влияние огромно, но, скорее всего, мимолётно», — приводит слова Штраусса издание Fadeaway World.

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