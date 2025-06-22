«Это было уникально». Тренер из США — о пути россиянина Голдина в NCAA

Главный тренер университета Мичигана Дасти Мэй высказался относительно российского центрового Владислава Голдина, который закончил выступление в студенческой лиге NCAA и выставил свою кандидатуру на драфт НБА.

«Это было уникально. Вероятно, мы больше не будем иметь возможности тренировать одного игрока в течение четырёх лет. Я не могу вспомнить ни одного баскетболиста, который бы мне так нравился, просто наблюдая за тем, кем он становится как личность.

Было очень интересно наблюдать за тем, как довольно неуверенный в себе молодой парень пытался понять, как стать тем, кого любят все вокруг. Он великолепный амбассадор Флоридского атлантического университета и Мичигана», — сказал Мэй в эфире телеканала ABC Detroit.

Отметим, что Мэй и Голдин вместе работали на протяжении четырёх сезонов: три во Флоридском атлантическом университете и один — в Мичигане.