Расписание последнего дня группового этапа женского Евробаскета-2025 на 22 июня

В воскресенье, 22 июня, состоится последний игровой день группового этапа женского чемпионата Европы по баскетболу — Евробаскета-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием воскресного дня, в рамках которого пройдёт четыре встречи.
Расписание матчей чемпионата Европы на 22 июня:
Группа D. 16:15 мск — Швеция — Испания;
Группа С. 18:30 мск — Бельгия — Чехия;
Группа D. 19:00 мск — Великобритания — Германия;
Группа С. 21:15 мск — Черногория — Португалия.
В группе С лидируют представительницы Чехии, а второе место занимают бельгийки. У двух сборных одержано по две победы, и они обе гарантировали себе участие в 1/4 финала. Сегодняшний матч решит, кто из них выйдет с первого места.
В группе D на первом месте испанки — две победы в двух матчах. У немок и шведок по одной победе.
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