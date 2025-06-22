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Расписание матчей женского чемпионата Европы по баскетболу на 22 июня

Расписание последнего дня группового этапа женского Евробаскета-2025 на 22 июня
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В воскресенье, 22 июня, состоится последний игровой день группового этапа женского чемпионата Европы по баскетболу — Евробаскета-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием воскресного дня, в рамках которого пройдёт четыре встречи.

Расписание матчей чемпионата Европы на 22 июня:

Группа D. 16:15 мск — Швеция — Испания;
Группа С. 18:30 мск — Бельгия — Чехия;
Группа D. 19:00 мск — Великобритания — Германия;
Группа С. 21:15 мск — Черногория — Португалия.

ЧЕ-2025 (ж) . Группа D. 3-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 16:15 МСК
Швеция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (ж) . Группа C. 3-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Бельгия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (ж) . Группа D. 3-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Великобритания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (ж) . Группа C. 3-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 21:15 МСК
Черногория
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В группе С лидируют представительницы Чехии, а второе место занимают бельгийки. У двух сборных одержано по две победы, и они обе гарантировали себе участие в 1/4 финала. Сегодняшний матч решит, кто из них выйдет с первого места.

В группе D на первом месте испанки — две победы в двух матчах. У немок и шведок по одной победе.

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