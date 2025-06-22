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Портал из США — о перспективах Голдина в НБА: Влад — ваш человек

Портал из США — о перспективах Голдина в НБА: Влад — ваш человек
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Американский портал Maizenbrew высказался относительно перспектив россиянина Владислава Голдина в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Если вам нужен большой игрок, который может ставить заслоны, эффективно набирать очки в нападении, защищать кольцо и «краску», а также выполнять грязную работу, то Влад Голдин из университета Мичигана — это ваш человек.

Практически каждой команде не помешал бы ещё один крупный игрок для черновой работы. Голдину нужно будет играть в командах НБА, которые любят использовать пик-н-роллы, и в командах с хорошими созидателями, которые могут легко вывести его на бросок.

В финале НБА сейчас присутствуют традиционные центровые, такие как Айзея Хартенштайн и Тони Брэдли. Оба играют важную роль благодаря своим подборам, защите и эффективности в нападении. Это лучший путь для Голдина в НБА», — говорится в материале Maizenbrew.

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