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Инсайдер объяснил, почему Дёмин может быть выбран в топ-10 драфта НБА

Инсайдер объяснил, почему Дёмин может быть выбран в топ-10 драфта НБА
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Инсайдер и обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Бретт Сигел считает, что российский баскетболист Егор Дёмин может оказаться в топ-10 предстоящего драфта НБА и быть выбранным «Бруклин Нетс».

— Является ли Егор Дёмин реалистичной целью для «ястребов» под номером 13, особенно с растущим ажиотажем вокруг него в топ-10?
— Всё действительно зависит от того, что произойдёт с «Бруклином» и Эйсом [Бэйли]. Если «Нетс» сохранят восьмой выбор, а Бэйли или Фирса уже выберут, Егор Дёмин будет активно рассматриваться как выбор ближе к топ-10.

Напомним, 19-летний Дёмин выставил свою кандидатуру на драфт НБА, который состоится в ночь с 25 на 26 июня.

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