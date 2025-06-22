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Видео: фанаты прервали речь Леброна козьим блеянием, намекая, что Джеймс — величайший

Видео: фанаты прервали речь Леброна козьим блеянием, намекая, что Джеймс — величайший
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В социальных сетях набирает популярность видеоролик с Fanatics Fest 2025 года, на котором на пресс-конференции выступил 40-летний звёздный форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс».

После того как Леброн взял микрофон и начал отвечать на вопрос, фанаты в зале стали имитировать звуки козы, намекая на то, что Джеймс является величайшим игроком за всё время (GOAT — с англ. «козёл»).

Fanatics Fest 2025 — фестиваль, на котором собираются представители различных спортивных видов и направлений от дизайнеров одежды до мировых звёзд. В 2025-м мероприятие проходит в Нью-Йорке.
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