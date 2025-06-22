Журналист рассказал, нужен ли Егор Дёмин «Чикаго» в НБА

Журналист и ютубер из Чикаго Росс Пинс поделился мнением о том, нужен ли россиянин Егор Дёмин клубу «Чикаго Буллз», который обладает 12-м выбором на драфте НБА 2025 года.

«Если они задрафтуют Егора, все слухи о том, что они не собираются переподписывать контракт с Гидди, начнут звучать всё сильнее. Все об этом будут говорить. Я вижу, что Гидди умеет всё то же самое [что и Дёмин], но почему мы должны начинать сначала с тем, кто такой же, однако ещё не так хорош? Также я уверен, что в топ-12 драфта есть игроки лучше него», — сказал Пинс в видео в одной из своих социальных сетей.

Напомним, драфт НБА пройдёт в ночь с 25 на 26 июня в Нью-Йорке.