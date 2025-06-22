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«Московский парень понимает баскетбол». Журналист — о Дёмине перед драфтом НБА

«Московский парень понимает баскетбол». Журналист — о Дёмине перед драфтом НБА
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Журналист Лукас Каплан поделился своим мнением о том, что «Бруклин Нетс» может выбрать россиянина Егора Дёмина на драфте НБА 2025 года.

«По моему скромному мнению, Егор Дёмин на восьмом месте был бы плохим выбором. Это сделало бы каждое из 56 поражений «Бруклина» в сезоне-2024/2025 ещё более болезненным.

Егор Демин под 19-м пиком — это было бы круто. Да, он стал бы вторым самым интересным молодым игроком «Нетс» после того, кого выберут под номером восемь. Мне было бы очень приятно наблюдать за тем, как юноша читает площадку, а он на это способен. Драфт — это не точная наука, а московский парень понимает баскетбол. Чёрт, нет ничего, что я любил бы больше, чем чёткий дополнительный пас», — написал Каплан в колонке для NetsDaily.

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