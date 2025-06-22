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Фотограф «Индианы» умер за день до исторического матча команды в финале НБА

Фотограф «Индианы» умер за день до исторического матча команды в финале НБА
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В ночь на 22 июня стало известно, что в возрасте 48 лет скончался Мэтт Дайал, который был фотографом команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Индиана Пэйсерс».

По данным издания Journal&Courier, у Дайала был рак толстой кишки четвёртой стадии. Мэтт скончался рано утром в субботу в хосписе «Жизненный путь», всего за день до седьмого матча «Пэйсерс» в Оклахома-Сити в воскресенье вечером. У него остались жена Шелли и двое сыновей, Ноа и Аарон.

«В 2:54 по местному времени Мэтти ушёл из этой жизни. Я была поражена храбростью Аарона, который был рядом до конца. Пэт и Гэри (родители Дайала) были чемпионами и оказали нам огромную поддержку, несмотря на их собственную боль. Я очень им благодарна. Конец был таким тяжёлым для нас. Мэтт — лучший муж, отец, сын, партнёр и друг. Все, кто его знал, скучают по нему, особенно я», — написала жена Мэтта Шелли в социальных сетях.

Седьмой матч финальной серии состоится в ночь на 23 июня.

НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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