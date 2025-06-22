«Такие игроки встречаются нечасто». Журналист — о россиянине Егоре Дёмине

Журналист Брендан Стюарт высказался относительно перспектив россиянина Егора Дёмина быть выбранным «Торонто Рэпторс» на драфте НБА 2025 года под девятым пиком.

«У меня много опасений по поводу бывшего защитника «Реала», и я определённо сомневаюсь, глядя на его показатели в нападении. Тем не менее Егор Дёмин — один из тех игроков, которые сразу бросаются в глаза, когда речь заходит о невероятно умном и терпеливом мастерстве в создании игры — его способность руководить атакой не имеет себе равных в этом классе. Обладая такими продвинутыми навыками создания игры при своём росте и учитывая его возраст, Егор Дёмин представляет собой невероятно интригующую перспективу в этом году.

Я был очень высокого мнения о Дёмине после его выступлений в начале сезона, но по мере того, как сезон продолжался, недостатки становились всё более очевидными. Демина я ставлю на 19-е место в своей таблице из-за его потенциала стать одним из лучших плеймейкеров в НБА. Я бы, скорее всего, не выбрал Дёмина девятым. Игроки такого роста, обладающие таким высоким уровнем паса, встречаются нечасто, а молодость означает, что у него будет много времени, чтобы отработать свои слабые стороны», — приводит слова Стюарта RaptorsRepublic.