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«Такие игроки встречаются нечасто». Журналист — о россиянине Егоре Дёмине

«Такие игроки встречаются нечасто». Журналист — о россиянине Егоре Дёмине
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Журналист Брендан Стюарт высказался относительно перспектив россиянина Егора Дёмина быть выбранным «Торонто Рэпторс» на драфте НБА 2025 года под девятым пиком.

«У меня много опасений по поводу бывшего защитника «Реала», и я определённо сомневаюсь, глядя на его показатели в нападении. Тем не менее Егор Дёмин — один из тех игроков, которые сразу бросаются в глаза, когда речь заходит о невероятно умном и терпеливом мастерстве в создании игры — его способность руководить атакой не имеет себе равных в этом классе. Обладая такими продвинутыми навыками создания игры при своём росте и учитывая его возраст, Егор Дёмин представляет собой невероятно интригующую перспективу в этом году.

Я был очень высокого мнения о Дёмине после его выступлений в начале сезона, но по мере того, как сезон продолжался, недостатки становились всё более очевидными. Демина я ставлю на 19-е место в своей таблице из-за его потенциала стать одним из лучших плеймейкеров в НБА. Я бы, скорее всего, не выбрал Дёмина девятым. Игроки такого роста, обладающие таким высоким уровнем паса, встречаются нечасто, а молодость означает, что у него будет много времени, чтобы отработать свои слабые стороны», — приводит слова Стюарта RaptorsRepublic.

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