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Пирс и Гарнетт назвали главную проблему финала НБА-2025 между «Оклахомой» и «Индианой»

Пирс и Гарнетт назвали главную проблему финала НБА-2025 между «Оклахомой» и «Индианой»
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Член Зала славы баскетбола, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс и его бывший партнёр по чемпионскому составу Кевин Гарнетт назвали главную проблему финала НБА-2025 между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс».

«Я не вижу никакой грубости в этом финале. В наше время — первый момент в игре, я и Рон Артест отправлены в раздевалку», — сказал Пол Пирс в подкасте Ticket & The Truth.

«Вы должны начинать проявлять свою физическую доминацию прямо с первого матча. Да, физическая борьба должна быть в игре. Я вижу сражения, но я не вижу войн», — ответил Гарнетт.

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