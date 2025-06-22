Пирс и Гарнетт назвали главную проблему финала НБА-2025 между «Оклахомой» и «Индианой»

Член Зала славы баскетбола, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс и его бывший партнёр по чемпионскому составу Кевин Гарнетт назвали главную проблему финала НБА-2025 между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс».

«Я не вижу никакой грубости в этом финале. В наше время — первый момент в игре, я и Рон Артест отправлены в раздевалку», — сказал Пол Пирс в подкасте Ticket & The Truth.

«Вы должны начинать проявлять свою физическую доминацию прямо с первого матча. Да, физическая борьба должна быть в игре. Я вижу сражения, но я не вижу войн», — ответил Гарнетт.