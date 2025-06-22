«Ограничен». Дрэймонд Грин рассмеялся, вспоминая, как его недооценивали перед драфтом НБА

Четырёхкратный чемпион НБА и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин стал участником видеоролика своей команды, в котором он зачитал отзывы скаутов североамериканской лиги перед своим драфтом.

«Игрок между позициями: для форварда ему не хватает габаритов, а для игры на позиции лёгкого недостаточно атлетизма. Не обладает необходимой взрывной мощью, подвижностью, резкостью и скоростью при работе с мячом. Завершает атаки в основном под кольцом, что при его росте может стать проблемой. Не способен обыграть соперника один на один с дриблингом. Потолок развития ограничен. Испытывает трудности в защите против быстрых игроков на периметре (смеётся)», — сказал Грин в видеоролике «воинов».

28 июня 2012 года Дрэймонд был выбран во втором раунде под общим 35-м номером на драфте НБА 2012 года командой «Голден Стэйт Уорриорз».