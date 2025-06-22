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Видео: Харден появился в образе легенды WWE Хогана на Fanatics Fest 2025

Видео: Харден появился в образе легенды WWE Хогана на Fanatics Fest 2025
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35-летний американский разыгрывающий защитник калифорнийского клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден появился на фестивале Fanatics Fest 2025 в образе легендарного рестлера промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Халка Хогана.

Харден прошёлся по дорожке под официальную музыку и титантрон легенды реслинга.

Хоган начал карьеру рестлера в 1977 году, но всемирное признание получил после подписания контракта с World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE) в 1983 году. Халк является одним из главных лиц профессионального реслинга прошлого века и начала XXI века.

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