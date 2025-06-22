Видео: Харден появился в образе легенды WWE Хогана на Fanatics Fest 2025

35-летний американский разыгрывающий защитник калифорнийского клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден появился на фестивале Fanatics Fest 2025 в образе легендарного рестлера промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Халка Хогана.

Харден прошёлся по дорожке под официальную музыку и титантрон легенды реслинга.

Хоган начал карьеру рестлера в 1977 году, но всемирное признание получил после подписания контракта с World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE) в 1983 году. Халк является одним из главных лиц профессионального реслинга прошлого века и начала XXI века.