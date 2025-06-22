Обнародована статистика побед хозяев в седьмых матчах финалов НБА

Популярный статистический аккаунт Crazy Stats опубликовал статистику побед хозяев площадки в седьмых матчах финалов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в преддверии седьмой встречи между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс».

В истории финалов хозяева площадки одерживали победу в седьмых матчах в 15 случаях из 19 (79,4%). Лишь четыре раза гостям удавалось выиграть решающую игру, и каждый раз это были команды Восточной конференции: «Бостон Селтикс» в 1969 и 1974 годах, «Вашингтон Буллетс» в 1978-м и «Кливленд Кавальерс» в 2016 году.

Седьмая игра между «Тандер» и «Пэйсерс» состоится на арене «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 3:00 мск в ночь на 23 июня. Она будет доступна в Матч-центре.