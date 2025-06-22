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«Оклахома» — «Индиана»: текстовая трансляция седьмого матча финала НБА начнётся в 3:00 мск

«Оклахома» — «Индиана»: текстовая трансляция седьмого матча финала НБА начнётся в 3:00 мск
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В ночь с 22 на 23 июня пройдёт заключительный седьмой матч финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс». Начало игры запланировано на 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт для зрителей текстовую онлайн-трансляцию в Матч-центре.

НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Заключительный матч финальной серии НБА состоится на домашнем паркете «Оклахомы» «Чизпик Энерджи-Арене». В шестой встрече «Индиана» одержала победу со счётом 108:91, тем самым сравняв результат в серии — 3-3.

Ни одна из команд ранее не становилась чемпионом в НБА при своём нынешнем названии. «Оклахома» на пути к финалу обыграла «Мемфис», «Денвер» и «Миннесоту», «Индиана» — «Милуоки», «Кливленд» и «Нью-Йорк».

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