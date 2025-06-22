«Буду его уничтожать». Шакил О'Нил объяснил, чем Сабонис его задел на всю карьеру

Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил рассказал, как легендарный советский и литовский баскетболист, чемпион Олимпиады 1988 года Арвидас Сабонис задел его.

«Я видел, что он сделал с Дэвидом Робинсоном на Олимпиаде-1988. Всегда уважал Сабониса. Как-то мы с Джеромом (телохранитель Шакила. — Прим. «Чемпионата») отправились в поездку в Аргентину — кажется, это было связано с Reebok. Там я встретил Сабониса, и он оказался не слишком дружелюбным. Более того, он заявил: «Я бы уничтожил Шака» и всё в таком духе.

Ну, такое бывает — пропустил это мимо ушей. Но когда узнал, что он переходит в НБА, посмотрел на дядю Джерома и сказал: «Вот тот самый парень, который плохо со мной разговаривал в Аргентине. Я буду выносить его каждый раз, когда мы встретимся. Неважно, что он постарел и стал медленнее, — я всё равно каждый раз буду его уничтожать», — приводит слова Шакила издание Basketball Network.