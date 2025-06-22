Леброн Джеймс затроллил фанатов «Никс» во время конференции в Нью-Йорке

40-летний звёздный американский баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий на позиции форварда за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», во время записи подкаста Mind The Game на фестивале Fanatics Fest 2025 затроллил фанатов «Нью-Йорк Никс».

«Болельщики «Никс», у вас все хорошо? Вы собираетесь на финал в следующем году? Посмотрим (смеётся)», — приводит слова Леброна издание Fadeaway World.

В финале Восточной конференции сезона-2024/2025 «Нью-Йорк Никс» встретился с коллективом «Индиана Пэйсерс». Баскетболисты «Никс» уступили в серии со счётом 2-4.