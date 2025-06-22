Баскетбольный тренер из США поддержал Трампа в вопросах миграции и конфликта с Ираном

Главный тренер университетской команды «Обёрн Тайгерс» Брюс Перл похвалил политику президента США Дональда Трампа в вопросах миграции и конфликта с Ираном.

«Нам не нужны были новые законы, нам просто нужен был президент, который обеспечивал бы соблюдение тех, что у нас уже были! Президент Дональд Трамп снова делает Америку безопасной! Президент Трамп одержал крупную победу, потому что всё больше американцев поверили, что он справится с инфляцией, обезопасит нашу границу, поддержит легальную иммиграцию, принесёт мир во всем мире с помощью силы и поставит Америку на первое место.

Я молюсь и верю, что он будет работать на благо всех американцев, объединяя нас как единую нацию под властью бога! У него невероятные инстинкты, такие инстинкты, которые, я думаю, исторически войдут в историю как у одного из величайших лидеров в мировой истории. Если Ближний Восток станет безопаснее и сильнее… посмотрите, какой динамичной в плане своего развития страной является Израиль. Посмотрите на все эти высокие технологии и разработки. Посмотрите на всё это богатство.

Если вы начнёте распространять это на другие страны Ближнего Востока, с кем они будут сотрудничать? Соединённые Штаты, Россия, Китай? Это будут США, потому что Дональд Трамп проложил путь к миру и процветанию для всех в регионе», — приводит слова Перла издание Daily Mail.