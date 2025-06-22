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«Увидите». Звезда «Оклахомы» ответил, что изменит в седьмой игре финала НБА

«Увидите». Звезда «Оклахомы» ответил, что изменит в седьмой игре финала НБА
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23-летний американский профессиональный баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен ответил на вопрос, как изменит свой подход в борьбе за подборы в седьмом матче финальной серии сезона-2024/2025 с «Индианой Пэйсерс».

«Вы, ребята, увидите это завтра, когда мяч будет подброшен судьёй», — приводит слова Холмгрена издание Clutch Points.

Седьмая игра между «Тандер» и «Пэйсерс» состоится на «Чизпик Энерджи-Арене» в Оклахома-Сити. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 3:00 мск в ночь на 23 июня. Она будет доступна в Матч-центре.

НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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