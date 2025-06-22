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Фото: разница в росте между Вембаньямой и популярным комиком Хартом

Фото: разница в росте между Вембаньямой и популярным комиком Хартом
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В социальных сетях набирает популярность фотография, на которой изображены 21-летний звёздный французский баскетболист Виктор Вембаньяма, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», и популярный американский актёр и комик Кевин Харт.

Фото: x.com/mattgzman

Указано, что нынешний рост Вембаньямы составляет 223,5 см, а у Харта — в районе 160 см.

Виктор был выбран под первым номером драфта североамериканской лиги в 2023 году командой из Сан-Антонио. В коллективе он выступает под первым игровым номером.

Вембаньяма стал первым французом, выбранным на драфте НБА под первым номером (и вторым европейцем после Андреа Барньяни в 2006 году). Это был третий в истории выбор под первым номером для «Спёрс», до этого они выбирали Дэвида Робинсона в 1987 году и Тима Данкана в 1997 году.

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