Одноклубник Тейтума раскрыл, как чувствует себя Джейсон после перенесённой операции

34-летний форвард клуба «Бостон Селтикс» американец Торри Крэйг рассказал, как чувствует себя его товарищ по команде и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественник Джейсон Тейтум после перенесённой операции.

«Джейсон в хорошем расположении духа. Увидел, как он улыбается, смеётся и шутит. Мы говорили о межсезонье, он спрашивал меня о дальнейшей карьере. С нетерпением жду, когда он поправится. Всегда приятно видеть его в хорошем настроении», — приводит слова Крэйга портал Basket News.

Напомним, Тейтум во время четвёртого матча второго раунда плей-офф НБА между «Бостоном» и «Нью-Йорком» получил разрыв ахиллова сухожилия. «Кельты» проиграли «Никс» в серии со счётом 2-4, вылетев из плей-офф.

Отметим, что Тейтум может пропустить большую часть регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Обычно восстановление от такой травмы проходит в течение 9-12 месяцев.