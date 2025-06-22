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Инсайдер рассказал, когда станет известно об обмене Дюранта из «Финикса»

Инсайдер рассказал, когда станет известно об обмене Дюранта из «Финикса»
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Журналист портала Arizona Sports Джон Гамбадоро заявил, что об обмене двукратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лёгкого форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта станет известно сегодня или завтра. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

Американскому атлету 36 лет. В составе «Финикса» Дюрант выступает с 2023 года. Он является четырёхкратным олимпийским чемпионом (2012, 2016, 2020, 2024), а также победителем чемпионата мира в Турции (2010).

Кевин в НБА дебютировал в 2007 году. За это время Дюрант играл за такие клубы, как «Оклахома-Сити Тандер», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бруклин Нетс».

Следить за обменами:
Кевин Дюрант готовится к переходу: определился окончательный список клубов! НБА — LIVE
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Кевин Дюрант готовится к переходу: определился окончательный список клубов! НБА — LIVE
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Новости. Баскетбол
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