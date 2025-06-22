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Гомельский оценил потенциальное назначение Секулича на пост главного тренера «Зенита»

Гомельский оценил потенциальное назначение Секулича на пост главного тренера «Зенита»
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Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил возможное назначение 47-летнего словенского специалиста Александра Секулича на пост главного тренера санкт-петербургского клуба «Зенит».

«Я с уважением и симпатией отношусь к тренеру Секуличу. Он сумеет поставить организованную защиту своей команде.

Секулич — специалист очень высокого уровня. Понятно, что команда изменится. Но думаю, что Фрейзер и Мун останутся в «Зените». В атаке могут поменяться приоритеты. Но «Зенит» будет одним из лидеров следующего сезона», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Отметим, что с 2022 по 2024 год словенский специалист занимал пост главного тренера «Локомотива-Кубань». Под руководством Александра краснодарский коллектив стал серебряным призёром Единой лиги в сезоне-2022/2023.

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