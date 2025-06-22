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Российский баскетболист получит 70 млн рублей за следующий сезон в Единой лиге — источник

Российский баскетболист получит 70 млн рублей за следующий сезон в Единой лиге — источник
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25-летний российский центровой Андрей Мартюк заработает в следующем сезоне 70 млн рублей по контракту с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» без учёта бонусов. Об этом сообщает портал «Матч ТВ» со ссылкой на источники.

211-сантиметровый центровой дебютировал в Единой лиге в сезоне-2020/2021. Всё время играл за «Локомотив-Кубань». В сезоне-2024/2025 краснодарцы заняли четвёртое место в регулярном чемпионате и на стадии плей-офф уступили казанскому УНИКСу со счётом 1-3.

Ранее также стало известно об интересе к подписанию контракта с Мартюком со стороны московского клуба ЦСКА. Президент ЦСКА Ватутин прокомментировал данную информацию.

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