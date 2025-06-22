Эксперт: Егор Дёмин сразу мне понравился. Это было похоже на что-то особенное

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Райан Руссило рассказал о своих первых впечатлениях от игры 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина.

«Когда я только начал наблюдать за ним, это было даже немного забавно. Дёмин сразу мне понравился, потому что он казался таким большим, с определённым темпом игры. Это было похоже на что-то особенное, что сразу цепляет», — сказал Руссило в рамках собственного подкаста.

Отметим, что первый раунд драфта НБА — 2025 пройдёт в ночь на 26 июня. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию запланированного мероприятия.