Эксперт назвал главный недостаток Егора Дёмина перед драфтом НБА — 2025

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Райан Руссило высказался о недостатках 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина в преддверии драфта НБА — 2025.

«Его промахи — это отдельная история, я бы назвал их «агрессивными промахами». Я заметил одну штуку: он умудрялся делать так, что более 80% его бросков приходились на моменты, когда против него активно защищались. Это редкая статистика — 80% бросков под прессингом против 20% в свободной позиции. И, несмотря на его передачу, габариты и ту лёгкость в игре, которая заставляет влюбляться в него в короткие моменты, возникает много вопросов.

Сначала ты думаешь: «Почему он вообще меняется с «большим?» А потом он будто специально ждёт, пока защитник подойдёт поближе и начнёт мешать. Кажется, что он не хочет бросать. Но нет, он бросает. И тут ты уже сомневаешься, стоит ли проверять, ровное ли кольцо. И вот я смотрю на это и думаю: «Ладно, сдавайся, хватит, не признавайся никому, что он тебе нравится. Просто молчи», — сказал Руссило в рамках собственного подкаста.