Звезда НБА Кевин Дюрант обменян в «Хьюстон Рокетс» — Чарания

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции лёгкого форварда, американец Кевин Дюрант перешёл из «Финикс Санз» в «Хьюстон Рокетс». Об этом на своей странице в социальных сетях сообщает авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Финикс», в свою очередь, получил Диллона Брукса, Джейлена Грина, а также 10-й пик первого раунда на драфте НБА в 2025 году и пять пиков второго раунда.

Американскому атлету 36 лет. Он является четырёхкратным олимпийским чемпионом (2012, 2016, 2020, 2024), а также победителем чемпионата мира в Турции (2010).

Кевин в НБА дебютировал в 2007 году. За это время Дюрант играл за такие клубы, как «Оклахома-Сити Тандер», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бруклин Нетс». За «Финикс» американец выступал с 2023 года.