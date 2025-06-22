Видео: реакция Кевина Дюранта на новость об обмене в «Хьюстон»

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции лёгкого форварда, американец Кевин Дюрант во время встречи с фанатами был смущён, когда кто-то из фанатов спросил о мыслях насчёт перехода из «Финикс Санз» в «Хьюстон Рокетс».

В рамках сделки по обмену «Финикс» в обмен на Дюранта получит Диллона Брукса, Джейлена Грина, а также 10-й пик первого раунда на драфте НБА в 2025 году и пять пиков второго раунда, согласно информации авторитетного инсайдера ESPN Шэмса Чарании.

Американскому атлету 36 лет. Он является четырёхкратным олимпийским чемпионом (2012, 2016, 2020, 2024), а также победителем чемпионата мира в Турции (2010).