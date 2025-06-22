Журналист The Athletic — о Дёмине: вот оно! Всё складывается, мы готовы, мы едем в Россию

Журналист издания The Athletic Сэм Векени рассчитывал на то, что 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин составит конкуренцию американцу Дилану Харперу за право быть выбранным под вторым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в текущем году.

«В ноябре у меня была мысль, что у Егора есть реальный шанс составить конкуренцию Дилану Харперу за второй пик. Я думал: «Вот оно! Всё складывается, мы готовы, мы едем в Россию, собираем всю информацию, вперёд!» Но, увы, этого так и не произошло», — сказал Векени в подкасте Райана Руссило.

В сезоне-2024/2025 Дёмин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).