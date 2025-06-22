Блогер безуспешно пытался взять интервью у Дюранта после его резонансного обмена

Блогер под ником @whristan после завершения официальной встречи 36-летнего двукратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который выступает на позиции лёгкого форварда, американца Кевина Дюранта безуспешно обратился к нему с просьбой прокомментировать новость о его обмене из «Финикс Санз» в «Хьюстон Рокетс».

В рамках сделки «Финикс» в обмен на Дюранта получит Диллона Брукса, Джейлена Грина, а также 10-й пик первого раунда на драфте НБА в 2025 году и пять пиков второго раунда, согласно информации авторитетного инсайдера ESPN Шэмса Чарании.

Он является четырёхкратным олимпийским чемпионом (2012, 2016, 2020, 2024), а также победителем чемпионата мира в Турции (2010).