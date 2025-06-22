Вембаньяма дал спорную оценку Шакилу О'Нилу

21-летний звёздный французский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Виктор Вембаньяма, представляющий клуб «Сан-Антонио Спёрс» на позициях тяжёлого форварда и центрового, дал спорную оценку члену Зала славы баскетбола, четырёхкратному чемпиону НБА, а ныне аналитику и эксперту американцу Шакилу О’Нилу.

«Шак всегда был одним из моих любимых игроков. Тем не менее он один из тех журналистов, кто мне нравится меньше всего», — приводит слова Вембаньямы портал Fadeaway World.

Напомним, во второй части сезона-2024/2025 у Виктора был обнаружен тромбоз правого плеча, из-за чего он был вынужден закончить свои выступления и пройти лечение.

Ранее Вембаньяма раскрыл, как использует советы Леброна, Дюранта и Йокича.