Американский портал представил топ-10 величайших седьмых игр в финале НБА

Авторитетный американский портал Fadeaway World представил топ-10 величайших седьмых игр в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Топ-10 величайших седьмых игр в финальной серии НБА по версии Fadeaway World.

1. «Кливленд Кавальерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» (2016 год).

2. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бостон Селтикс» (2010 год).

3. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Детройт Пистонс» (1988 год).

4. «Хьюстон Рокетс» — «Нью-Йорк Никс» (1994 год).

5. «Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (1984 год).

6. «Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (1962 год).

7. «Нью-Йорк Никс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (1970 год).

8. «Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (1969 год).

9. «Майами Хит» — «Сан-Антонио Спёрс» (2013 год).

10. «Сан-Антонио Спёрс» — «Детройт Пистонс» (2005 год).