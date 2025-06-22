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Американский портал представил топ-10 величайших седьмых игр в финале НБА

Американский портал представил топ-10 величайших седьмых игр в финале НБА
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Авторитетный американский портал Fadeaway World представил топ-10 величайших седьмых игр в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Топ-10 величайших седьмых игр в финальной серии НБА по версии Fadeaway World.

1. «Кливленд Кавальерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» (2016 год).
2. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бостон Селтикс» (2010 год).
3. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Детройт Пистонс» (1988 год).
4. «Хьюстон Рокетс» — «Нью-Йорк Никс» (1994 год).
5. «Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (1984 год).
6. «Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (1962 год).
7. «Нью-Йорк Никс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (1970 год).
8. «Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (1969 год).
9. «Майами Хит» — «Сан-Антонио Спёрс» (2013 год).
10. «Сан-Антонио Спёрс» — «Детройт Пистонс» (2005 год).

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