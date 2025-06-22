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Дюрант — об уходе из «Финикса»: фанаты ждали этого. Рад, что они получили то, что хотели

Дюрант — об уходе из «Финикса»: фанаты ждали этого. Рад, что они получили то, что хотели
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции лёгкого форварда, американец Кевин Дюрант впервые прокомментировал то, что его обменяли из «Финикс Санз» в «Хьюстон Рокетс».

«Фанаты хотели, чтобы я ушёл. Я рад, что они получили то, что требовали, а я получил своё. Удачи им», — приводит слова Дюранта аккаунт Courtside Buzz в социальной сети X (ранее Twitter).

В рамках сделки по обмену «Финикс» получил Диллона Брукса, Джейлена Грина, а также 10-й пик первого раунда на драфте НБА в 2025 году и пять пиков второго раунда.

Американскому атлету 36 лет. Он является четырёхкратным олимпийским чемпионом (2012, 2016, 2020, 2024), а также победителем чемпионата мира в Турции (2010).

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