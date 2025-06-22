Дюрант — об уходе из «Финикса»: фанаты ждали этого. Рад, что они получили то, что хотели

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции лёгкого форварда, американец Кевин Дюрант впервые прокомментировал то, что его обменяли из «Финикс Санз» в «Хьюстон Рокетс».

«Фанаты хотели, чтобы я ушёл. Я рад, что они получили то, что требовали, а я получил своё. Удачи им», — приводит слова Дюранта аккаунт Courtside Buzz в социальной сети X (ранее Twitter).

В рамках сделки по обмену «Финикс» получил Диллона Брукса, Джейлена Грина, а также 10-й пик первого раунда на драфте НБА в 2025 году и пять пиков второго раунда.

Американскому атлету 36 лет. Он является четырёхкратным олимпийским чемпионом (2012, 2016, 2020, 2024), а также победителем чемпионата мира в Турции (2010).