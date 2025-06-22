Кевин Дюрант объяснил, почему его обменяли именно в «Хьюстон»

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции лёгкого форварда, американец Кевин Дюрант объяснил, почему он перешёл из «Финикс Санз» в «Хьюстон Рокетс».

«Принимал ли я участие в переговорах об обмене? Безусловно. Меня спросили, куда мне хотелось бы уйти. Я назвал несколько команд — и вот мы здесь. Рад, что это произошло, когда я находился на сцене.

«Хьюстон» провёл отличный сезон. Мне нравятся их лидеры. Мне показалось, что я буду хорошим дополнением к их составу», — приводит слова Дюранта портал Basket News.

В рамках сделки по обмену «Финикс» получил Диллона Брукса, Джейлена Грина, а также 10-й пик первого раунда на драфте НБА в 2025 году и пять пиков второго раунда.