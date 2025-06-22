Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевин Дюрант объяснил, почему его обменяли именно в «Хьюстон»

Кевин Дюрант объяснил, почему его обменяли именно в «Хьюстон»
Комментарии

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции лёгкого форварда, американец Кевин Дюрант объяснил, почему он перешёл из «Финикс Санз» в «Хьюстон Рокетс».

«Принимал ли я участие в переговорах об обмене? Безусловно. Меня спросили, куда мне хотелось бы уйти. Я назвал несколько команд — и вот мы здесь. Рад, что это произошло, когда я находился на сцене.

«Хьюстон» провёл отличный сезон. Мне нравятся их лидеры. Мне показалось, что я буду хорошим дополнением к их составу», — приводит слова Дюранта портал Basket News.

В рамках сделки по обмену «Финикс» получил Диллона Брукса, Джейлена Грина, а также 10-й пик первого раунда на драфте НБА в 2025 году и пять пиков второго раунда.

Материалы по теме
Громкий обмен в НБА! Кевин Дюрант снова меняет команду и думает о чемпионстве
Громкий обмен в НБА! Кевин Дюрант снова меняет команду и думает о чемпионстве
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android