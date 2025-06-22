Результаты матчей женского чемпионата Европы по баскетболу 22 июня

Сегодня, 22 июня, состоялся последний игровой день группового этапа женского чемпионата Европы по баскетболу — Евробаскета-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами воскресного дня, в рамках которого прошли четыре встречи.

Результаты матчей чемпионата Европы на 22 июня:

Группа D. Швеция — Испания — 75:78;

Группа С. Бельгия — Чехия — 72:60;

Группа D. Великобритания — Германия — 67:80;

Группа С. Черногория — Португалия — 49:63.

Напомним, Евробаскет в 2025 году проходит на территории четырёх государств: Чехии, Германии, Италии и Греции. Соревнования будут продолжаться до 29 июня. Женская сборная России в них участия не принимает.