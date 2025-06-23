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Дуайт Ховард представил топ величайших данкеров в истории НБА, включив себя в список

Дуайт Ховард представил топ величайших данкеров в истории НБА, включив себя в список
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Восьмикратный участник Матча всех звёзд, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард представил топ величайших данкеров в истории североамериканской лиги.

«Себя я бы поставил на третье место. Первым должен стать Винс Картер. Затем идёт Майкл Джордан. После меня должен стоять Доминик Уилкинс. И никто не ставит его в этот топ, а я поступлю наоборот и пятым сделаю Дэррила Доукинса», — приводит слова Ховарда портал Fadeaway World.

Напомним, Ховард в 2009, 2010 и 2011 годах был признан лучшим оборонительным игроком НБА. А в составе сборной США стал бронзовым призёром чемпионата мира 2006 года, чемпионом Америки 2007 года и олимпийским чемпионом в 2008 году (Пекин).

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