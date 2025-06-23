Видео: Халибёртон испытывает сильную боль после падения во время 7-го матча финала НБА

В данный момент проходит седьмой матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт на табло ничейный — 25:25. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

В первой четверти разыгрывающий и лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон неудачно приземлился на паркет при попытке совершить проход. После этого стало очевидно, что он испытывает сильную боль, и в результате Халибёртон был вынужден покинуть площадку.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.