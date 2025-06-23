Фото: слёзы отца Тайриза Халибёртона после травмы сына во время 7-го матча финала НБА

В данный момент проходит седьмой матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт на табло 29:28 — в пользу домашней команды. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

В первой четверти разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибёртон получил травму и был вынужден покинуть площадку, испытывая сильную боль после неудачной попытки прохода. Его отец, Джон Халибёртон, тяжело переживал этот момент и с трудом сдерживал слёзы.