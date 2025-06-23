Тайриз Халибёртон не вернётся на площадку после полученной травмы в 7-м матче финала НБА

В данный момент проходит седьмой матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт на табло 34:32 — в пользу домашней команды. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Североамериканский журналист и инсайдер ClutchPoints Бретт Сигель в своей социальной сети X высказался по поводу травмы разыгрывающего и лидера «Индианы» Тайриза Халибёртона, полученной в первой четверти встречи.

«Тайриз Халибёртон не сможет продолжить сегодняшнюю игру из-за травмы нижней части правой ноги», — написал Сигель.