Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Чёрт!» Леброн Джеймс отреагировал на травму Халибёртона в 7-м матче финала НБА

«Чёрт!» Леброн Джеймс отреагировал на травму Халибёртона в 7-м матче финала НБА
Комментарии

В данный момент проходит седьмой матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт на табло ничейный — 40:40. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
2-я четверть
47 : 45
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Джонс, Дорт, Уильямс, Холмгрен, Уильямс, Карузо, Джо, Дженг, Уиггинс, Уоллес, Митчелл, Уильямс, Хартенштайн
Индиана Пэйсерс: Халибёртон, Матурин, Топпин, Нембард, Брайант, Макконнелл, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Несмит, Шиппард, Тёрнер, Сиакам

Разыгрывающий и лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон не смог продолжить матч из-за травмы нижней части ноги, полученной в первой четверти.

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс эмоционально отреагировал на этот инцидент: в своей социальной сети X он написал «Чёрт!», сопроводив сообщение эмодзи с молитвой и лицом, закрытым рукой. В оригинале Леброн использовал более резкое выражение.

Сейчас читают:
Видео: Халибёртон испытывает сильную боль после падения во время 7-го матча финала НБА
Фото: слёзы отца Тайриза Халибёртона после травмы сына во время 7-го матча финала НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android