«Чёрт!» Леброн Джеймс отреагировал на травму Халибёртона в 7-м матче финала НБА

В данный момент проходит седьмой матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт на табло ничейный — 40:40. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Разыгрывающий и лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон не смог продолжить матч из-за травмы нижней части ноги, полученной в первой четверти.

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс эмоционально отреагировал на этот инцидент: в своей социальной сети X он написал «Чёрт!», сопроводив сообщение эмодзи с молитвой и лицом, закрытым рукой. В оригинале Леброн использовал более резкое выражение.