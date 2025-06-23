Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Подготовили «отговорку». Бэйлесс высказал мнение о Халибёртоне до его травмы в финале НБА

«Подготовили «отговорку». Бэйлесс высказал мнение о Халибёртоне до его травмы в финале НБА
Аудио-версия:
Комментарии

В данный момент проходит седьмой матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт на табло 46:45 — в пользу домашней команды. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
4-я четверть
98 : 87
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Джонс, Дорт, Уильямс, Холмгрен, Уильямс, Карузо, Джо, Дженг, Уиггинс, Уоллес, Митчелл, Уильямс, Хартенштайн
Индиана Пэйсерс: Халибёртон, Матурин, Топпин, Нембард, Брайант, Макконнелл, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Несмит, Шиппард, Тёрнер, Сиакам

Известный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс, прославившийся своей поддержкой «Оклахомы», ещё до травмы разыгрывающего и лидера «Индианы» Тайриза Халибёртона выразил сомнение в его способностях и значимости для команды. Позднее в первой четверти Халибёртон получил повреждение и не смог завершить матч.

«Пэйсерс» мастерски сняли с Халибёртона давление важного матча, заранее подготовив «отговорку» о травме, которую СМИ безоговорочно приняли», — написал Бэйлесс в своей социальной сети X.

Сейчас читают:
Видео: Халибёртон испытывает сильную боль после падения во время 7-го матча финала НБА
Тайриз Халибёртон не вернётся на площадку после полученной травмы в 7-м матче финала НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android