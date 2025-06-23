«Подготовили «отговорку». Бэйлесс высказал мнение о Халибёртоне до его травмы в финале НБА

В данный момент проходит седьмой матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт на табло 46:45 — в пользу домашней команды. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Известный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс, прославившийся своей поддержкой «Оклахомы», ещё до травмы разыгрывающего и лидера «Индианы» Тайриза Халибёртона выразил сомнение в его способностях и значимости для команды. Позднее в первой четверти Халибёртон получил повреждение и не смог завершить матч.

«Пэйсерс» мастерски сняли с Халибёртона давление важного матча, заранее подготовив «отговорку» о травме, которую СМИ безоговорочно приняли», — написал Бэйлесс в своей социальной сети X.