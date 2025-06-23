Отец Тайриза Халибёртона раскрыл подробности травмы сына в 7-м матче финала НБА

В данный момент проходит седьмой матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт на табло 48:47 — в пользу гостевой команды. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Разыгрывающий и лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон получил травму ноги в первой четверти и был вынужден покинуть площадку до окончания матча. Во время телетрансляции один из репортёров, ссылаясь на отца игрока Джона Халибёртона, сообщил, что у баскетболиста повреждение ахиллова сухожилия.