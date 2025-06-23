В ФИБА отреагировали на травму Тайриза Халибёртон в 7-м матче финала НБА

В данный момент проходит седьмой матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт на табло 48:47 — в пользу гостевой команды. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Разыгрывающий и лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон был вынужден покинуть площадку в первой четверти матча из-за травмы ахиллова сухожилия. На этот инцидент отреагировала Международная федерация баскетбола (ФИБА).

«Посылаем слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления Тайризу Халибёртону», — написала организация в своей социальной сети X, приложив фотографии Халибёртона в джерси сборной США по баскетболу.