В ФИБА отреагировали на травму Тайриза Халибёртон в 7-м матче финала НБА
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В данный момент проходит седьмой матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт на табло 48:47 — в пользу гостевой команды. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.
НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
4-я четверть
98 : 87
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Джонс, Дорт, Уильямс, Холмгрен, Уильямс, Карузо, Джо, Дженг, Уиггинс, Уоллес, Митчелл, Уильямс, Хартенштайн
Индиана Пэйсерс: Халибёртон, Матурин, Топпин, Нембард, Брайант, Макконнелл, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Несмит, Шиппард, Тёрнер, Сиакам
Разыгрывающий и лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон был вынужден покинуть площадку в первой четверти матча из-за травмы ахиллова сухожилия. На этот инцидент отреагировала Международная федерация баскетбола (ФИБА).
«Посылаем слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления Тайризу Халибёртону», — написала организация в своей социальной сети X, приложив фотографии Халибёртона в джерси сборной США по баскетболу.
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