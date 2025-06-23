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«Это не шутки». Донован Митчелл — о травме Тайриза Халибёртона в 7-м матче финала НБА

Атакующий защитник и лидер «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл высказался о травме разыгрывающего и лидера «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона, которую он получил в первой четверти седьмого матча финала с «Оклахома-Сити Тандер».

«Эти растяжения икроножных мышц — это не шутки, брат! Молюсь за Тая», — написал Митчелл на личной странице в социальной сети X.

На момент написания новости счёт на табло 79:68 — в пользу хозяев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что Халибёртон получил травму ноги в первой четверти и был вынужден покинуть площадку до окончания матча. Во время телетрансляции один из репортёров, ссылаясь на отца игрока Джона Халибёртона, сообщил, что у баскетболиста повреждение ахиллова сухожилия.