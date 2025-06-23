«Оклахома» победила «Индиану» в 7-м матче и впервые в истории стала чемпионом НБА

В ночь с 22 на 23 июня мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) закончился седьмой матч финала плей-офф НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Индиана Пэйсерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 103:91 и стали победителями серии — 4-3.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету канадского разыгрывающего 29 очков, 12 результативных передач и пять подборов.

Разыгрывающий и лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон получил травму в первой четверти и не смог продолжить игру.

«Оклахома» впервые в истории стала чемпионом НБА. «Тандер» выигрывали титул в 1979 году, но тогда команда выступала в Сиэтле под названием «Сиэтл Суперсоникс».