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Оклахома-Сити Тандер — Индиана Пэйсерс, результат матча 23 июня 2025, счет 103:91, финал плей-офф НБА 2024-2025

«Оклахома» победила «Индиану» в 7-м матче и впервые в истории стала чемпионом НБА
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В ночь с 22 на 23 июня мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) закончился седьмой матч финала плей-офф НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Индиана Пэйсерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 103:91 и стали победителями серии — 4-3.

НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 91
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Уильямс - 20, Холмгрен - 18, Карузо - 10, Уоллес - 10, Дорт - 9, Хартенштайн - 7, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Матурин - 24, Макконнелл - 16, Сиакам - 16, Нембард - 15, Халибёртон - 9, Тёрнер - 6, Несмит - 3, Брэдли - 2, Топпин, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон, Шиппард

Самым результативным игроком матча стал лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету канадского разыгрывающего 29 очков, 12 результативных передач и пять подборов.

Разыгрывающий и лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон получил травму в первой четверти и не смог продолжить игру.

«Оклахома» впервые в истории стала чемпионом НБА. «Тандер» выигрывали титул в 1979 году, но тогда команда выступала в Сиэтле под названием «Сиэтл Суперсоникс».

Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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