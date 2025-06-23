«Оклахома» — самая молодая команда, выигравшая титул НБА за 48 лет

23 июня паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился седьмой матч финала плей-офф НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Индиана Пэйсерс». Хозяева паркета одержали победу со счётом 103:91 и выиграли в серии со счётом 4-3.

«Тандер» стали самым молодым коллективом, выигравшим титул за последние 48 лет. Средний возраст команды — 25,56 лет. «Оклахома» по этому показателю уступила лишь «Портленд Трэйл Блэйзерс» в сезоне-1976/1977 — их средний возраст был равен 25,03.

«Оклахома» впервые в истории стала чемпионом НБА. «Тандер» выигрывали титул в 1979 году, но тогда команда выступала в Сиэтле под названием «Сиэтл Суперсоникс».