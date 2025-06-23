«Оклахома» — самая молодая команда, выигравшая титул НБА за 48 лет
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23 июня паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился седьмой матч финала плей-офф НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Индиана Пэйсерс». Хозяева паркета одержали победу со счётом 103:91 и выиграли в серии со счётом 4-3.
НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 91
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Уильямс - 20, Холмгрен - 18, Карузо - 10, Уоллес - 10, Дорт - 9, Хартенштайн - 7, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Матурин - 24, Макконнелл - 16, Сиакам - 16, Нембард - 15, Халибёртон - 9, Тёрнер - 6, Несмит - 3, Брэдли - 2, Топпин, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон, Шиппард
«Тандер» стали самым молодым коллективом, выигравшим титул за последние 48 лет. Средний возраст команды — 25,56 лет. «Оклахома» по этому показателю уступила лишь «Портленд Трэйл Блэйзерс» в сезоне-1976/1977 — их средний возраст был равен 25,03.
«Оклахома» впервые в истории стала чемпионом НБА. «Тандер» выигрывали титул в 1979 году, но тогда команда выступала в Сиэтле под названием «Сиэтл Суперсоникс».
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