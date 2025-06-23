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Шей Гилджес-Александер признан MVP финальной серии плей-офф НБА — 2025

Шей Гилджес-Александер признан MVP финальной серии плей-офф НБА — 2025
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Сегодня, 23 июня, завершился седьмой матч в рамках финальной плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Индиану Пэйсерс». Игра завершилась со счётом 103:91 (4-3) в пользу домашней команды.

НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
103 : 91
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Уильямс - 20, Холмгрен - 18, Карузо - 10, Уоллес - 10, Дорт - 9, Хартенштайн - 7, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Матурин - 24, Макконнелл - 16, Сиакам - 16, Нембард - 15, Халибёртон - 9, Тёрнер - 6, Несмит - 3, Брэдли - 2, Топпин, Брайант, Уокер, Фёрфи, Джонсон, Джексон, Шиппард

Разыгрывающий и лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер был признан самым ценным игроком (MVP) финальной серии плей-офф НБА. В среднем за матч канадец набирал 30,3 очка, отдавал 5,6 результативной передачи и совершал 4,6 подбора, проводя на площадке 38,2 минуты.

Стоит отметить, что и в сегодняшней игре Гилджес-Александер стал самым результативным: за 40 минут он набрал 29 очков, сделал 12 передач, пять подборов и отметился двумя блок-шотами.

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